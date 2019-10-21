Италия: произошло новое извержение Этны

Понедельник, 21 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: произошло новое извержение Этны

Новое извержение вулкана Этна, сопровождавшееся заметным усилением сейсмической активности, зафиксировано в пятницу.

По данным ученых, землетрясение магнитудой 3,3 произошло в 03.06 (04.06 мск) в провинции Катания на восточном побережье итальянского острова Сицилия. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров от земной поверхности.

Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Мило, Дзафферана Этнеа и Сант`Алфио, данных о жертвах и разрушениях не поступало, сообщает РИА Новости.

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