Италия: промышленники предлагают достроить дорогу Турин — Лион

Среда, 13 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: промышленники предлагают достроить дорогу Турин — Лион

Ранее эксперты правительства Италии заявили, что проект будет убыточным.

Скоростную железную дорогу между Турином и Лионом следует построить хотя бы потому, что этот проект обеспечит 50 тысяч рабочих мест, заявил во вторник, 12 февраля, глава конфедерации промышленников Италии Винченцо Боччиа, передает regnum.ru.

Как сообщалось ранее, эксперты министерства инфраструктуры и транспорта Италии рекомендовали правительству выйти из этого проекта, реализуемого при участии ЕС. По их оценке, расходы превысят доходы на 7−8 млрд евро.

Отказ от реализации проекта в соответствии с предвыборными обещаниями поддерживается одной из правящих партий страны — «Движением 5 звезд». В другой партии коалиции, «Лиге», предлагают провести референдум по данному вопросу. Лидер партии Маттео Сальвини заявил, что поддерживает доработку уже наполовину реализованного проекта.

Сторонники проекта считают, что стране нужна новая инфраструктура. Противники — что проект является бессмысленной тратой денег. Власти ЕС предупредили Италию о штрафах и санкциях в случае выхода из проекта.

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