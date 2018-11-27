Италия: прощание с Бертолуччи состоится на Капитолийском холме

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление родственников драматурга.

Также отмечается, что дата общественной церемонии проводов, открытой для публики, еще не установлена.

Кинорежиссер скончался в понедельник на 78-м году жизни. Причиной смерти стало осложнение, вызванное онкологическим заболеванием.

Соболезнования в связи с кончиной великого режиссера выразили многие итальянские знаменитости и политики, в том числе и глава Италии, пишет mir24.tv.

«В день ухода Бернардо Бертолуччи, великого мастера, вошедшего в историю кино, я хочу выразить соболезнования родственникам, друзьям и всем тем, кто извлек уроки из его интеллектуальной и художественной чуткости», – сказал президент Италии Серджо Маттарелла.

Режиссер является обладателем премий «Оскар» (1987), «Золотой глобус» (1988), BAFTA (1989), Берлинского международного кинофестиваля (1970) и Венецианского кинофестиваля (1997, 2007).