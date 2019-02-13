Италия: прошла конференция татуировки и боди-арта

Среда, 13 Февраль 2019 Италия Италия

Италия: прошла конференция татуировки и боди-арта

Более 400 художников татуировок провели международную конвенцию.

В Милане - мировой столице моды прошла трехдневная международная конференция татуировки и боди-арта «Milano Tattoo Convention» Мероприятие является одним из первых, объединивших художников и поклонников боди-арта со всего мира. В Милане, Италия, прошла международная конвенция татуировки и боди-арта «Milano Tattoo Convention». Трехдневная конвенция прошла в 24 раз, в ней приняли участие более 450 художников со всего мира, пишет napoli1.com.

Впервые мероприятие прошло в 1995 году и является одним из первых, объединивших художников и поклонников боди-арта со всего мира. Кроме того, в рамках конвенции была организована выставка, посвященная истории тату-индустрии с момента ее рождения в начале 1900-х годов и до наших дней.    

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