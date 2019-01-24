Италия: прошла презентация сборника Алексея Максимова

23 января 2019 г. в Российском центре науки и культуры в Риме поэт, священник храма святой великомученицы Екатерины в Риме Алексей Максимов представил свой поэтический сборник «Небо прячется в лужах».

Приветственное слово в адрес автора книги направил посол России в Ватикане Александр Авдеев, отметив, что он высоко ценит А.Максимова «не только как священника, но и как литератора».

Мир, который видит поэт, не знает границ – они условны. И как небо, такое высокое и далекое, самым необъяснимым образом умещается в придорожных лужах, так и целый мир души поэта отражается порой в нескольких строчках, иногда, может быть, наивных и незамысловатых, но всегда предельно искренних и обнаженных. Заглянуть в этот мир и предлагает сборник стихов Алексея.

Гостям был представлен литературно-музыкальный спектакль при участии кандидата культурологии Натальи Иванниковой и трио «Джемма», в составе лауреатов всероссийских и международных конкурсов Екатерины Заречной (сопрано), Игоря Пучкина (бас) и Ольги Пучкиной (фортепиано).

Среди гостей «Русского дома» представители не только Русской Православной Церкви, но и Римской католической, а также дипломатической миссии, многочисленные соотечественники.

Алексей Максимов родился и вырос в г. Донской Тульской области. Закончил Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный университет в Москве и впоследствии занимался церковно-практической, педагогической и научной деятельностью. С 2009 года живет в г. Риме, где окончил Папский Григорианский университет. Продолжает заниматься научно-исследовательской и преподавательской деятельностью. С 2018 г. священник Русской Православной Церкви в Риме.

Стихи пишет с 1996 года. За это время вышли в свет три авторских поэтических сборника: Тетради «в клеточку» (2013), Письма римского студента (2017), Небо прячется в лужах (2018). Имеет многочисленные публикации в коллективных сборниках «Библиотека современной поэзии» и Альманахе издательства Союза Писателей Санкт-Петербурга «Под небом единым». Стихи переводились на итальянский и французский языки.