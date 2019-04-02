Италия проведет Олимпиаду-2026

Вторник, 02 Апрель 2019 Италия Италия

Италия проведет Олимпиаду-2026

Правительство Италии подпишет гарантии на проведение Олимпиады-2026.

Правительство Италии подпишет гарантии, требуемые Международным олимпийским комитетом (МОК) для заявки на право проведения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года.

Гарантии МОК включают в себя визы и соблюдение прав человека, объекты инфраструктуры, способствующие социальному развитию, особенно связанные с паралимпийским спортом, а также бюджет по безопасности, оцениваемый приблизительно в 415 миллионов евро. Срок предоставления гарантий заканчивается 12 апреля, пишет РИА Новости.

"Итальянское правительство подпишет официальное письмо в форме гарантий для МОК", - сказал министр спорта Италии Джанкарло Джорджетти.

Италия участвует в борьбе за право проведения зимних Игр-2026 вместе с совместной заявкой городов Милан и Кортина-д'Ампеццо. Кроме Италии борьбу за проведение Олимпиады-2026 ведет шведский Стокгольм. В июне 2019 года МОК выберет место проведения Игр.

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