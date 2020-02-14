Италия проводит динамические испытания электрического гиперкара

Пятница, 14 Февраль 2020 Италия Италия

Италия проводит динамические испытания электрического гиперкара

Итальянская компания Automobili Pininfarina проводит динамические испытания электрического гиперкара Pininfarina Battista.

Об этом сообщает портал InsideEVs.

Тестирует авто бывший гонщик и призер этапов «Формулы-1» Ник Хайдфельд.

Уже сейчас компания может похвастаться тем, что 80% эксплуатационных характеристик тестируемого автомобиля соответствуют самым мощным гиперкарам с двигателями внутреннего сгорания. В компании сообщили, что цель тестирования состоит в том, чтобы достичь ускорения с 0 до 100 км/ч менее чем за две секунды, пишет regnum.ru.

«И на этапе моделирования и тестирования в аэродинамической трубе, благодаря точной настройке аэроупаковки, мы уже видели значительное увеличение потенциального диапазона Battista по сравнению с нашим первоначальным прогнозом», — заявил директор по спортивным автомобилям Automobili Pininfarina Рене Воллманн.

Производство модели намечено на конец 2020 года.

Ранее на автомобильной выставке в Женеве испанская компания Hispano Suiza провела премьеру «заряженной» версии 1019-сильного авто с электромотором Carmen.

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