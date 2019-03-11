Италия: «Проводы зимы» в РЦНК

«Артель Роса» – музыкальный проект саунд-продюсеров Григория и Александра Лапенковых и независимого режиссера Ровшана Вахидова. В состав коллектива входят Александр и Григорий Лапенковы – авторы музыки, басист Евгений Бородин и выпускницы кафедры народного пения Московского института культуры Ольга Калюжная и Ксения Галискарова.

Праздник проводов зимы, или Масленица, – общеславянское торжество, аналог западноевропейского карнавала, знаменует смену времен года, обновление жизни и радостное пробуждение природы.