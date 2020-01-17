Италия: работники завода Whirlpool перекрыли автодорогу
Работники завода Whirlpool в четверг, 16 января, провели очередную акцию протеста против намерения работодателя сократить производство.
В ходе акции сотрудники предприятия перекрывали одну из национальных автодорог, произошли и небольшие стычки протестующих с полицией, пишет regnum.ru.
По словам представителей профсоюза завода, власти страны не предпринимают никаких реальных усилий для того, чтобы повлиять на их работодателя, вынудить его отказаться от планов по сокращению производства и соблюдать ранее подписанные договоренности.