Италия: работники завода Whirlpool перекрыли автодорогу

Пятница, 17 Январь 2020 Италия Италия

Италия: работники завода Whirlpool перекрыли автодорогу

Работники завода Whirlpool в четверг, 16 января, провели очередную акцию протеста против намерения работодателя сократить производство.

В ходе акции сотрудники предприятия перекрывали одну из национальных автодорог, произошли и небольшие стычки протестующих с полицией, пишет regnum.ru.

По словам представителей профсоюза завода, власти страны не предпринимают никаких реальных усилий для того, чтобы повлиять на их работодателя, вынудить его отказаться от планов по сокращению производства и соблюдать ранее подписанные договоренности.

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