Италия: работники завода Whirlpool перекрыли автодорогу

В ходе акции сотрудники предприятия перекрывали одну из национальных автодорог, произошли и небольшие стычки протестующих с полицией, пишет regnum.ru.

По словам представителей профсоюза завода, власти страны не предпринимают никаких реальных усилий для того, чтобы повлиять на их работодателя, вынудить его отказаться от планов по сокращению производства и соблюдать ранее подписанные договоренности.