Италия распространяет карантин на всю территорию

Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте, сообщает La Stampa.

Ограничительные меры, действующие ранее на территории наиболее пострадавшего от коронавируса севере Италии, со вторника, 10 марта, распространяются на всю территорию страны.

Итальянский премьер, чье выступление транслировалось на телевидении, призвал граждан оставаться дома и не совершать поездок без крайней на то необходимости, пишет regnum.ru.

«Мы все должны отказаться от чего-то во благо Италии, — заявил Конте. — Мы должны сделать это сейчас, и мы сможем это сделать только в том случае, если мы все будем сотрудничать и адаптироваться к этим более строгим мерам».

В стране отменены все массовые публичные мероприятия, включая футбольные матчи. К передвижению по стране будут допущены только по уважительной семейной причине или в связи с работой.

Согласно последним данным, зараженными COVID-2019 в Италии стали более 9 000 человек, более 400 инфицированных погибли. Это вторая после Китая страна по количеству инфицированных новым коронавирусом.