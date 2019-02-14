Италия рассмотрит вопрос об автономии трех регионов

Четверг, 14 Февраль 2019 Италия Италия

Италия рассмотрит вопрос об автономии трех регионов

Правительство Италии готово рассмотреть тексты договоров об автономии трех регионов.

Тексты соглашений о предоставлении большей автономии областям Венето, Ломбардия и Эмилия-Романья готовы и поступят «без каких-либо отсрочек» на рассмотрение Совета министров Италии в четверг. Согласно ANSA, об этом накануне заявила министр по делам регионов и автономий Эрика Стефани.

При этом она отметила, что «остается ряд политических вопросов, требующих обсуждения».

Приветствуя заявления министра, пишет агентство, президент Венето Лука Дзайя, в частности, сказал: «Наконец-то появился окончательный документ об автономии, который, если в нем будут подтверждены предложения, выдвинутые Венето, мы готовы немедленно подписать».

Дело в том, что в конце февраля прошлого года между правительством страны, которым руководил Паоло Джентилони, и руководством трех северных итальянских областей уже были подписаны договоры о предоставлении им статусов «дифференцированной» автономии. Но тогда документы, подпись под которыми поставил статс-секретарь аппарата Совета министров Джанклаудио Бресса, носили сугубо предварительный характер.

Их подписанию предшествовали переговоры, на которые руководители Венето и Ломбардии были уполномочены по итогам консультативных референдумов, состоявшихся 22 октября 2017 года. В Ломбардии идею областной автономии поддержали более 96 процентов из 38,2 процента избирателей, принявших участие в голосовании. В Венето активность на референдуме составила 57,1 процента, более 98 процентов высказались за автономию, пишет pnp.ru.

Предварительный договор о предоставлении автономии правительство Италии подписало и с областью Эмилия-Романья, областная ассамблея которой проголосовала за предоставление особого статуса 3 октября 2017 года.

На юге Италии идея представления дифференцированных автономий богатым и промышленно развитым областям, какими являются Венето, Ломбардии и Эмилии-Романья, вызывают решительные протесты руководства южных регионов страны, которые видят в этом угрозу единству Италии. «Мы сделаем все возможное, чтобы блокировать процесс», — заявил, например, президент области Кампания Винченцо Де Лука, которого активно цитируют местные СМИ. «Мы, — подчеркнул он, — готовы обратиться в Конституционный суд объявить общественную мобилизацию и бороться». По его словам, имеется готовность начать «новое Рисорджиметно, если продолжатся попытки разрушить единство страны».

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