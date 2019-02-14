Италия рассмотрит вопрос об автономии трех регионов

Тексты соглашений о предоставлении большей автономии областям Венето, Ломбардия и Эмилия-Романья готовы и поступят «без каких-либо отсрочек» на рассмотрение Совета министров Италии в четверг. Согласно ANSA, об этом накануне заявила министр по делам регионов и автономий Эрика Стефани.

При этом она отметила, что «остается ряд политических вопросов, требующих обсуждения».

Приветствуя заявления министра, пишет агентство, президент Венето Лука Дзайя, в частности, сказал: «Наконец-то появился окончательный документ об автономии, который, если в нем будут подтверждены предложения, выдвинутые Венето, мы готовы немедленно подписать».

Дело в том, что в конце февраля прошлого года между правительством страны, которым руководил Паоло Джентилони, и руководством трех северных итальянских областей уже были подписаны договоры о предоставлении им статусов «дифференцированной» автономии. Но тогда документы, подпись под которыми поставил статс-секретарь аппарата Совета министров Джанклаудио Бресса, носили сугубо предварительный характер.

Их подписанию предшествовали переговоры, на которые руководители Венето и Ломбардии были уполномочены по итогам консультативных референдумов, состоявшихся 22 октября 2017 года. В Ломбардии идею областной автономии поддержали более 96 процентов из 38,2 процента избирателей, принявших участие в голосовании. В Венето активность на референдуме составила 57,1 процента, более 98 процентов высказались за автономию, пишет pnp.ru.

Предварительный договор о предоставлении автономии правительство Италии подписало и с областью Эмилия-Романья, областная ассамблея которой проголосовала за предоставление особого статуса 3 октября 2017 года.

На юге Италии идея представления дифференцированных автономий богатым и промышленно развитым областям, какими являются Венето, Ломбардии и Эмилии-Романья, вызывают решительные протесты руководства южных регионов страны, которые видят в этом угрозу единству Италии. «Мы сделаем все возможное, чтобы блокировать процесс», — заявил, например, президент области Кампания Винченцо Де Лука, которого активно цитируют местные СМИ. «Мы, — подчеркнул он, — готовы обратиться в Конституционный суд объявить общественную мобилизацию и бороться». По его словам, имеется готовность начать «новое Рисорджиметно, если продолжатся попытки разрушить единство страны».