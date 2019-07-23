Италия: размер оплаты труда менее 9 евро в час – это рабство

Вторник, 23 Июль 2019 Италия Италия

Италия: размер оплаты труда менее 9 евро в час – это рабство

Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо: Когда работающие граждане получают за свой труд меньше 9 евро в час - это не работа, а рабство.

Власти Италии уже в ближайшее время примут все необходимые решения для установления минимального уровня оплаты труда в стране, написал на своей странице в Facebook в понедельник, 22 июля, лидер «Движения 5 звезд», вице-премьер Луиджи Ди Майо.

Он отметил, что в 22 странах ЕС такие нормы действуют уже много лет. Ранее предполагалось, что минимальный уровень платы труда в Италии будет установлен с 2020 года и составит 9 евро в час, пишет napoli1.com.

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