Италия: рейтинг Движения 5 звезд упал

Тяжелым ударом по популярности «Движение 5 звезд», переживающей не лучшие времена, стал спор о законе, который разрешает человеку защищать себя, свою семью и свой дом в случае нападения или угрозы. Об этом говорят данные исследования консалтинговой компании Tecnè.

«Пятизвездочники» изначально были против его принятия, тогда как их партнеры по коалиции Лига Севера выступали за. И как и по многим другим вопросам, движению вновь пришлось пойти на уступки северянам.

6 марта нижняя палата итальянского парламента большинством голосов проголосовала за принятие этого закона. Причем, 25 депутатов от Движения в голосовании не участвовали, что может говорить о намечающемся расколе уже внутри партии. Большинство «пятизвездочников» в парламенте сделало вид, что согласились поддержать закон, поскольку он не предполагает поправок в закон об оружии. Однако эта очевидная уступка не может не сказываться на его популярности, пишет regnum.ru.

По данным Tecnè, за последние 30 дней поддержка движения снизилась с 25 до 21,8%, тогда как рейтинг Лиги вырос на пусть и незаметные, но 0,4% до 32,5%. От теряющего популярность былого лидера отхватывают сторонников и другие партии — Демократическая партия «забрала» себе 1,5%, на доли процентов выросли популярность у «Силы Италии» и «Братьев Италии».