Италия: реконструкция рухнувшего моста может быть закончена в мае 2020
Первые автомобили могут проехать по реконструированному мосту Моранди уже в середине мая 2020 года.
Об этом заявил мэр Генуи Марко Буччи.
Строительство нового виадука протяженностью 1,1 км началось в октябре 2019 года, пишет regnum.ru.
В результате обрушения моста Моранди в августе 2018 года погибли 43 человека. В списках подозреваемых — 71 человек, большинство из них — сотрудники частных компаний — операторов платных дорог в Италии. Они обвиняются в фальсификации данных и непредумышленном убийстве.