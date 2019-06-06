Италия: рекордное количество покупок недвижимости иностранцами

Тоскана - первый выбор иностранцев, которые покупают недвижимость в Италии. Но и в том, что касается сделок на «внутреннем рынке» и инвестиций в недвижимость, регион демонстрирует положительную тенденцию, более выраженную, чем в среднем по стране, soob]aet HomesOverseas.ru. Согласно отчету о рынке недвижимости Италии за 2019 год, представленному компанией Scenari Immobiliari, Тоскана занимает первые места вот уже более десяти лет, благодаря присутствию иностранных инвесторов.

Фактически, инвестиции иностранцев, которые купили дом в регионе, почти достигли 20%; это больше, чем Лацио (19,2%) и Апулия (17%), занимающих, соответственно, вторую и третью ступени рейтинга, пишет napoli1.com.

Кроме того, Флоренция занимает второе место в Италии по инвестициям, запланированным для развития городской инфраструктуры: в Милане инициативы, запланированные на ближайшие несколько лет, обойдутся в около 10 миллиардов евро, во Флоренции же - в около четырех миллиардов, что превышает 3,5 млрд, планируемых в Риме.

На внутреннем рынке жилой недвижимости Тоскана с 39 500 сделками представляет собой шестой итальянский регион по количеству продаж (6,3%) и второй в центральной зоне после Лацио. Ожидается, что он сохранит тот же вес и в 2019 году, когда транзакции достигнут 40 500 единиц, продолжая расти.

Цены за квадратный метр недвижимости в области немного снизились (-0,1% в 2018 году, в то время как в общем по Италии снижение составило 0,2%), но в 2019 году, согласно отчету, "регион обратит негативную тенденцию с ростом цен на 0,1%".

Рынок жилья во Флоренции "сейчас находится вне кризиса и продолжает идти по позитивному пути, начавшемуся несколько лет назад".

"Рынок недвижимости в Тоскане переживает положительный момент, - говорит Марио Брелья, президент Scenari Immobiliari, - с большим вниманием со стороны инвесторов, итальянских и иностранных. Сегодня Флоренцию является вторым по привлекательности в сфере недвижимости итальянским городом, с довольно высокой арендной платой, особенно для самых центральных мест".