Италия: Renault построил «папамобиль» для папы Римского Франциска

Об этом сообщается на сайте Autonews.

Кроссовер уже передали в дар папе Римскому. Вполне возможно, что авто понравилось главе католической церкви, ведь он предпочитает ездить на относительно недорогих машинах, пишет regnum.ru.

Сообщается, что спецверсия Dacia Duster была создана усилиями сотрудников Dacia и дизайнеров румынского кузовного ателье Romturingia. Новое авто отличается от стандартной модели большой панорамной крышей со специальным люком, а также традиционной съемной стеклянной надстройкой и ручками на крыше.

Что касается салона, то там установлен удобный диван для отдыха понтифика, а для того, чтобы ему было удобно совершать посадки и высадки, клиренс машины уменьшили на 30 мм.

Напомним, в 2013 году Франциск заявил, что его огорчает, когда он видит священнослужителей, которые пользуются дорогими автомобилями. Так, в 2017 году, когда автокомпания Lamborghini передала в дар понтифику спецверсию суперкара Huracan, Франциск продал его, а вырученные деньги передал на благотворительность.