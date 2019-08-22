Италия: Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Четверг, 22 Август 2019 Италия Италия

Италия: Рибери подписал контракт с «Фиорентиной»

Итальянский футбольный клуб «Фиорентина» объявил о трансфере бывшего полузащитника немецкой «Баварии» и сборной Франции Франка Рибери.

Как сообщает пресс-служба клуба, презентация игрока состоится 22 августа.

При этом детали и срок контракта не уточняются, пишет russian.rt.com.

Рибери покинул «Баварию» по окончании сезона-2018/19. Он защищал цвета немецкого коллектива с 2007 года. В составе «Баварии» хавбек девять раз становился чемпионом Германии, шесть раз побеждал в Кубке страны и выигрывал Лигу чемпионов.

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