Италия: Ричарду Гиру вручат ключи от Флоренции

Четверг, 10 Октябрь 2019 Италия Италия

Италия: Ричарду Гиру вручат ключи от Флоренции

Точную копию ключей от древних ворот Флоренции торжественно вручат американскому актеру Ричарду Гиру за его правозащитную деятельность.

Церемония состоится в понедельник, 14 октября.

Свою приверженность защите прав человека Гир продемонстрировал в августе текущего года: он лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно с мигрантами в Средиземноморье, когда отдыхал на итальянском острове Лампедуза, пишет РИА Новости.

На церемонии будут присутствовать мэр Флоренции Дарио Нарделла, члены городского совета, выступит директор Центра миграционной политики Европейского университета, профессор Эндрю Геддес.

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