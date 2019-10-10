Италия: Ричарду Гиру вручат ключи от Флоренции

Церемония состоится в понедельник, 14 октября.

Свою приверженность защите прав человека Гир продемонстрировал в августе текущего года: он лично доставил продукты питания на испанское спасательное судно с мигрантами в Средиземноморье, когда отдыхал на итальянском острове Лампедуза, пишет РИА Новости.

На церемонии будут присутствовать мэр Флоренции Дарио Нарделла, члены городского совета, выступит директор Центра миграционной политики Европейского университета, профессор Эндрю Геддес.