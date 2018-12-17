Италия: Рим накажет туристов

Власти Рима дополнили перечень запретов для туристов еще одной мерой, в случае повторного нарушения путешественников выдворяют из района с последующим запретом на въезд, сообщает издание The Bulletin.

«Мэр Рима подписал закон, согласно которому нарушителей общественного порядка в столице Италии будут не только штрафовать, но и запрещать им посещение исторических районов на срок до 60 дней. За повторные нарушения их попросят покинуть места на более длительный срок», — пишет портал.

Как отмечает издание, помимо выдворения из отдельных районов города, закон предполагает наложение на нарушителей штрафов в размере от 150 до 500 евро. А тех, кто наносит ущерб памятникам архитектуры, могут даже привлечь к уголовной ответственности, пишет tourism.interfax.ru.

К нарушениям общественного порядка относятся: купание в фонтанах, распитие алкогольных напитков после полуночи, ношение костюма центуриона на улицах итальянской столицы, запрещено бросать мусор рядом с памятниками архитектуры и в фонтаны, а также фотографироваться, взобравшись на исторические строения.

«Некоторые путешественники принимают решение увековечить свои имена на стенах Колизея. Подобный вандализм также будет наказуем, поскольку нашей задачей является сохранение исторических памятников», — цитирует портал менеджера по маркетингу Roma Experience Давида Болоньези.

За вандализм, как сообщает издание, с туристов будут взимать крупные штрафы, а также потребуют привести испорченное наследие в порядок. Среди прочих запретов питье из стеклянной бутылки, расклеивание листовок и наклеек на уличные фонари, бросание окурков.

Запреты также касаются и туристических групп, которые перегораживают движение пешеходам рядом с парками, музеями, университетами и больницами.