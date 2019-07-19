Италия: Рим запретил конные экипажи

Прокатиться на конных повозках «боттичелле» (botticelle) туристы смогут только в парках и на исторических виллах.

Это должно защитить лошадей от чрезмерной жары летом и стресса из-за оживленного движения, к тому же повозки не будут мешать пешим туристам и водителям.

Запрет вступит в силу уже в этом году, пишет euromag.ru.

За запрет повозок на дорогах выступали и защитники животных, и водители. Зоозащитники считают, что «боттичелле» нужно запретить полностью. По их мнению, для катания на лошадях больше подходит сельская местность.

Власти города поддерживают эту точку зрения, но отмечают, что запрет нужно вводить постепенно – чтобы содержащие лошадей предприниматели успели переквалифицироваться.

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Италия в последние годы взяла курс на жесткое регламентирование жизни туристов. Сегодня Италия – европейский лидер по количеству всевозможных штрафов: такого числа запретов, как на Апеннинах, не существует ни в одной стране Европы. И по сравнению с ними французский закон, запрещающий женщинам гулять по Парижу в брюках (кстати, действует до сих пор), совершенно не кажется абсурдным.

Например, в Венеции штраф за кормление голубей на площади Сан-Марко – 500 евро. Аналогичной суммы можно лишиться и за кормление пернатых в Лукке (Тоскана).

В городе Эболи (Кампания) запрещено целоваться в машинах – штраф те же 500 евро. В Брешиа путешественнику грозит 100 евро, если он вступит на постаменты городских памятников.

В деревне Мартинсикуро (Абруццо) действует штраф за слишком громкий секс – «крики удовольствия» обойдутся в полтысячи евро.

На пляжах близ Венеции запрещено строить песочные замки и уносить в качестве сувенира ракушки – штраф от 25 до 250 евро.

Но больше всего запретов ждет путешественников в городке Кастелламмаре-ди-Стабия (Кампания), где штрафы от 25 до 500 евро предусмотрены за такие «правонарушения», как появление на улице в слишком короткой одежде, игра в футбол в городском парке, или за загар в общественном месте. Штраф заплатят и те, кто ругается на улице.

Помимо этого, в Леричи (Лигурия) запрещено появляться на улице в купальнике или вывешивать мокрые полотенца на своем балконе. В Порденоне запрещено спорить с супругом на улице, а в Сан-Ремо мужчинам нельзя говорить с проститутками.

На Капри запрещено ходить в обуви, подошва которой громко стучит об асфальт. В Форте-дей-Марми во время сиесты запрещено включать газонокосилку. А в курортных городках Алассио, Диано-Марина, Риччоне и Амальфи запрещено гулять по улицам в бикини. Нарушив хотя бы один из этих пунктов, вы можете лишиться от 50 до 200 евро.