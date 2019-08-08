Италия: римлян будут штрафовать за сушку белья на улицах
Жителям Рима будет грозить штраф до 100 евро за сушку белья на улице.
Новый регламент городской полиции предполагает, что оштрафован может быть владелец любой квартиры, если вывешенная им одежда или белье видны с улицы или ближайшей площади.
Аналогичные наказания вводятся и для тех, кто невнимательно поливает вывешенные за окно цветы: за попадание воды на прохожих или на тротуар нарушителям также будет грозить штраф в 100 евро, пишет regnum.ru.