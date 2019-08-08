Италия: римлян будут штрафовать за сушку белья на улицах

Новый регламент городской полиции предполагает, что оштрафован может быть владелец любой квартиры, если вывешенная им одежда или белье видны с улицы или ближайшей площади.

Аналогичные наказания вводятся и для тех, кто невнимательно поливает вывешенные за окно цветы: за попадание воды на прохожих или на тротуар нарушителям также будет грозить штраф в 100 евро, пишет regnum.ru.