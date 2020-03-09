Италия: римская опера отменила два спектакля из-за эпидемии коронавируса

Понедельник, 09 Март 2020 Италия Италия

Италия: римская опера отменила два спектакля из-за эпидемии коронавируса

Спектакли «Корсар» и «Турандот» в Римской опере перенесены на начало апреля из-за корронавируса.

Об этом сообщила администрация театра на официальном сайте.

Если спектакль «Корсар» украинского дирижера Алексея Баклана и испанского хореографа Хосе Мартинеса зрители уже могли увидеть, то премьера «Турандот» современного китайского художника и критика Ай Вэйвэя и аргентинского дирижера Алехо Переса должна была состояться 25 марта. Администрация гарантировала возврат денег за уже приобретенные билеты, пишет regnum.ru.

Напомним, по сообщению службы гражданской обороны Италии, в стране заболевание короновирусом COVID-19 было официально выявлено у 3858 человек, из них 148 умерли. С 4 марта в Италии на 12 дней закрыты все образовательные учреждения. До 4 апреля отменяются любые общественные мероприятия, на которых люди должны были находиться ближе 1 метра друг к другу.

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