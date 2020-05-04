Италия: римские чайки стали охотиться на крыс

Как пишет британская Independent, популяция чайки в городе выросла до десятков тысяч. Их в основном считают агрессивными вредителями, которые пикируют на ничего не подозревающих туристов и вырывают еду прямо из рук пешеходов. Частыми их жертвами становилось мороженое в руках у туристов.

Италия находится на карантине уже почти два месяця, чтобы замедлить распространение коронавируса. Все рестораны и кафе закрыты, и на улицах столицы нет людей, от которых чайки обычно получают пищу, пишет euromag.ru.

Бруно Чигнини, зоолог из Римского университета Tor Vergata, рассказал местной газете Corriere della Sera, что чайки «возвращаются к тому, чтобы быть хищниками».

«Они охотятся в основном на голубей и ласточек, также ловят рыбу в Тибре », - сказал он.

«К счастью, они также едят крыс. Животные меняют свои привычки, а мы меняем свои ».

Городская проблема мусора, которую в прошлом году римские врачи называли «кризисом», привлекает чаек и других животных, таких как дикий кабаны, нутрии, изначально завезенных в Италию для выращивания меха.

В прошлом году Маттео Сальвини, бывший вице-премьер и глава правоцентристской партии Лиги, заявил, что чайки в Риме «размером с птеродактилей».