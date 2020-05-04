Италия: римские чайки стали охотиться на крыс

Понедельник, 04 Май 2020 Италия Италия

Италия: римские чайки стали охотиться на крыс

Чайки в Риме возвращаются к своему естественному статусу хищников, охотятся на крыс, голубей и других мелких птиц из-за того, что люди, сидящие на карантине, перестали их подкармливать.

Как пишет британская Independent, популяция чайки в городе выросла до десятков тысяч. Их в основном считают агрессивными вредителями, которые пикируют на ничего не подозревающих туристов и вырывают еду прямо из рук пешеходов. Частыми их жертвами становилось мороженое в руках у туристов.

Италия находится на карантине уже почти два месяця, чтобы замедлить распространение коронавируса. Все рестораны и кафе закрыты, и на улицах столицы нет людей, от которых чайки обычно получают пищу, пишет euromag.ru.

Бруно Чигнини, зоолог из Римского университета Tor Vergata, рассказал местной газете Corriere della Sera, что чайки «возвращаются к тому, чтобы быть хищниками».

«Они охотятся в основном на голубей и ласточек, также ловят рыбу в Тибре », - сказал он.

«К счастью, они также едят крыс. Животные меняют свои привычки, а мы меняем свои ».

Городская проблема мусора, которую в прошлом году римские врачи называли «кризисом», привлекает чаек и других животных, таких как дикий кабаны, нутрии, изначально завезенных в Италию для выращивания меха.

В прошлом году Маттео Сальвини, бывший вице-премьер и глава правоцентристской партии Лиги, заявил, что чайки в Риме «размером с птеродактилей».

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)