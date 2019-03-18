Италия: римские коммунальщики смыли со стены исторические граффити

Власти "вечного города" довольно часто и порой совершенно справедливо критикуют за антисанитарию, царящую в городе в связи с проблемой вывоза мусора, а также за недостойный уход за некоторыми столичными кварталами: на стенах некоторых зданий и исторических объектов все чаще можно обнаружить всевозможные рисунки и не всегда уместные надписи. Как правило, они принадлежат туристам, стремящимся таким образом увековечить свое пребывание в Риме.

Так, чаще всего от вандализма страдает самая популярная достопримечательность итальянской столицы - Колизей. На его легендарных стенах иностранные имена появляются, по некоторым расчетам, от 5 до 10 раз в год. При этом ни крупные денежные штрафы, ни общественное порицание не смущают новоявленных вандалов, пишет rg.ru.

Больше всего граффити на квадратный метр можно найти в знаменитом римском районе Гарбателла, где наряду с качественным и небанальным стрит-артом соседствуют немало странных и местами бранных заголовков. Именно в этом квартале накануне бригада столичных коммунальщиков, направленная городскими властями с благой целью - борьбой с вандализмом - допустила непростительную ошибку. Не задумываясь ни минуты, они смыли историческую надпись "Голосуй за Народный фронт Гарибальди", которая более 70 лет красовалась на стене Виа Базилио Бролло, напоминая о первых после принятия Учредительным собранием Конституции Итальянской Республики парламентских выборах 1948-го года. В этот год Итальянская коммунистическая партия и Итальянская социалистическая партия сформировали единый Народно-демократический фронт, выбрав в качестве своего символа Джузеппе Гарибальди.

Жители Гарбателлы, активно размещающие гневные посты в соцсетях, возмущены подобной халатностью. Особенно их удивляет тот факт, что возле граффити, которые были восстановлены всего около 5-ти лет назад, находилась табличка, четко раскрывающая смысл и значение надписи на доме по улице Базилио Бролло. Однако, судя по всему, коммунальным работникам было явно не до чтения…

В стороне от этого конфликта не смогли остаться и политики. "Они уничтожили память города", - прокомментировал эту новость экс-глава муниципалитета VIII, в который входит район Гарбателла, а ныне вице-президент региона Лацио Массимилиано Смериольо, по инициативе и при непосредственном участии которого в 2014-м году как раз-таки были восстановлены эти исторические граффити.

В связи с поднявшейся шумихой римской мэрии, естественно, пришлось держать ответ за произошедший конфуз. Городские чиновники, похоже, решили полностью сбросить c себя ответственность, заявив, что компании, занимающейся восстановлением зданий, были даны четкие инструкции по уничтожению лишь оскорбительных надписей, и что, якобы, вышеуказанные граффити были закрашены по личной инициативе коммунальщиков. Правда, несмотря на свою "непричастность", столичные власти обещали в ближайшее время восстановить столь важный для истории Рима и всей Италии текст.