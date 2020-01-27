Италия: Римский фонтан Треви защитят от туристов барьерами

Такое решение приняла администрация города в пятницу, 24 января.

Барьеры будут поставлены, чтобы не допускать сидения туристов на бортах фонтана, пояснили инициаторы.

По сложившейся традиции покидающие Рим туристы бросают в фонтан Треви монетки. Ранее собранные средства поступали в благотворительный фонд Caritas, в 2019 году мэрия Рима хотела забрать эти средства себе, но позднее изменила решение, пишет regnum.ru.