Италия: Rocco Forte открывает отель на Сицилии

Среда, 18 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: Rocco Forte открывает отель на Сицилии

Коллекция отелей Rocco Forte Hotels, возглавляемая сэром Рокко Форте и его сестрой Ольгой Полицци, объявляет об открытии Villa Igiea.

По заказу влиятельной семьи Флорио итальянский архитектор-модернист Эрнесто Базиле восстановил здание частной виллы и превратил его в роскошный отель. Villa Igiea была самым известным местом отдыха на Сицилии, символом элегантности и гостеприимства – здесь бывали знаменитые художники, голливудские звезды и представители королевских семей. Отель, построенный в 1900 году напоминает роскошный замок с видом на море, пишет euromag.ru.

Реставрация здания пройдет под тщательным контролем Ольги Полицци, отвечающей за дизайн всей коллекции Rocco Forte Hotels, и Паоло Москино, одного из знаковых декораторов современности, владельца компании Nicholas Haslam.

Бренд-шеф Rocco Forte Hotels Фульвио Пьеранджелини разработает меню на основе аутентичных местных блюд. Гости cмогут поужинать в большом зеркальном салоне ресторана, где представители семьи Флорио когда-то принимали королевских особ, на романтической террасе или у бассейна.

Спа-зона разместится среди садов на морском побережье. Гостей ждут расслабляющие процедуры с использованием вдохновленных Сицилией косметических средств от Irene Forte Skincare.

Villa Igiea – седьмой отель Rocco Forte Hotels в Италии и второй на Сицилии. Он прекрасно дополнит курорт Verdura Resort, расположенный на побережье всего в 90 минутах езды от Палермо. Стоимость проживания: от 520 евро + НДС (завтрак включен).

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