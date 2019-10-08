Италия: родителей Ренци осудили за финансовые махинации

Суд Флоренции в понедельник приговорил родителей бывшего премьер-министра Италии Маттео Ренци, тосканских предпринимателей Тициано Ренци и Лауру Бовони к одному году девяти месяцам лишения свободы по громкому делу о финансовых махинациях, сообщил новостной телеканал Tgcom24.

В мае 2018 года прокуратура Флоренции потребовала привлечь к суду родителей экс-премьера, которым были предъявлены обвинения в выдаче в 2015 году фальшивых фактур семейными фирмами Eventi 6 и Party. По данным финансовой гвардии, в результате этих действий ими были незаконно присвоены крупные суммы денег. По данному делу проходил и другой итальянский предприниматель Луиджи Дагостино, который, судя по материалам следствия, и был изобретателем данной "схемы". Суд приговорил его к двум годам тюремного заключения.

Тициано Ренци и его супруга не присутствовали в зале суда. Через своих адвокатов они направили письменные заявления, в которых полностью отрицали свою вину и утверждали, что фигурирующие в деле фактуры были подлинными.

Судебно-следственные органы Италии и ранее проявляли интерес к предпринимательской деятельности Тициано Ренци. В феврале 2017 года прокуратура Рима официально уведомила его о том, что он в качестве обвиняемого проходит по следственному делу о злоупотреблениях при распределении государственных подрядов компанией Consip. Обвинения Ренци-старшему были предъявлены по статье УК Италии "торговля влиянием".

Кроме того, родители экс-премьера проходят по еще одному следственному делу флорентийской прокуратуры по обвинению в ложном банкротстве и выдаче фальшивых фактур. В феврале они даже были помещены под домашний арест, однако в марте суд отменил такую меру пресечения, пишет РИА Новости.

Маттео Ренци остается одним из наиболее известных и популярных политиков поколения сорокалетних. Будучи лидером Демократической партии, он возглавлял правительство Италии с февраля 2014 по декабрь 2016 года. После провала инициированного им конституционного референдума 4 декабря 2016 года, Ренци ушел в отставку с поста премьер-министра. В марте 2018 года после крупного поражения ДП на парламентских выборах Ренци оставил и пост лидера демократов.

В сентябре он объявил о выходе из Демпартии и создании собственной политической организации под названием "Живая Италия". Сторонники Ренци входят в нынешнее национальное правительство.