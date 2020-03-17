Италия: «Рома» будет играть в новой форме в сезоне 2020/21

Вторник, 17 Март 2020 Италия Италия

Италия: «Рома» будет играть в новой форме в сезоне 2020/21

Комплект новой домашней формы итальянского футбольного клуба «Рома» на сезон-2020/21 опубликовала компания Footy Headlines.

Об этом 17 марта сообщается в Instagram.

Новинкой формы стали три полоски на груди жёлтого, оранжевого и красного цветов, которые разделяют её две части. В верхней — традиционный для клуба тёмно-бордовый цвет, в нижней — более светлый, пишет regnum.ru.

В нынешнем сезоне «Рома» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. В активе команды 45 очков после 26 туров.

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