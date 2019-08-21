Италия: «Рома» договорилась об аренде Дзаппакосты

Среда, 21 Август 2019 Италия Италия

Италия: «Рома» договорилась об аренде Дзаппакосты

Защитник «Челси» Давиде Дзаппакоста продолжит карьеру в итальянской «Роме».

Сообщается, что клубы договорились об аренде итальянского футболиста на один сезон.

По информации источника, Дзаппакоста должен пройти медицинское обследование на этой неделе.

Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард не видит футболиста в своих планах и предпочитает ему 19-летнего защитника Риса Джеймса, пишет news.sportbox.ru.

Напомним, Дзаппакоста защищает цвета «Челси» с 2017 года. До этого итальянец выступал за «Торино», «Аталанту» и «Авеллино». Текущий контракт футболиста с лондонским клубом истекает в конце июня 2021 года.

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