Италия: «Рома» определилась с кандидатами на пост главного тренера

Как отмечает источник, приоритетным вариантом является экс-наставник «Челси» и сборной Италии Антонио Конте. Ранее сообщалось, что Конте уже подписал контракт с «Интером».

Следующим идет кандидатура Марко Джампаоло, возглавляющего «Сампдорию». Кроме того, римляне рассматривали Джан Пьеро Гасперини, но специалист продлил контракт с «Аталантой», пишет news.sportbox.ru.

Еще одним претендентом является Дженнаро Гаттузо, который накануне заявил о своем уходе из «Милана». Препятствием для его приглашения может стать тот факт, что Гаттузо хочет возглавить неитальянский клуб или сделать перерыв для отдыха. Также руководством «Ромы» рассматривается главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Церби.

Напомним, Клаудио Раньери, возглавляющий столичную команду, ранее заявил о своем уходе по окончании сезона.