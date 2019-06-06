Италия: «Рома» заинтересована в приобретении форварда «Интера»

Четверг, 06 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: «Рома» заинтересована в приобретении форварда «Интера»

«Рома» заинтересована в приобретении нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.

Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.

Отмечается, что в настоящее время римский клуб ведут переговоры с нерадзурри о трансфере форварда Эдина Джеко. «Рома» уже объявила о желании приобрести аргентинского футболиста, пишет gazeta.ru.

В прошедшем сезоне Икарди принял участие в 29 матчах в чемпионате Италии, в которых забил 11 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Интер» и туринский «Ювентус» возобновили переговоры по обмену нападающих Икарди и Пауло Дибалы.

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