Италия: российские волейболистки вышли в финал Универсиады

Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в полуфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 3-1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21). В финале россиянки сыграют против победителей встречи между командами Венгрии и Италии. Второй полуфинал состоится в среду позднее, пишет ТАСС.

В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.