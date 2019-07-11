Италия: российские волейболистки вышли в финал Универсиады

Четверг, 11 Июль 2019 Италия Италия

Италия: российские волейболистки вышли в финал Универсиады

На прошлой Универсиаде россиянки завоевали золото.

Женская сборная России по волейболу победила команду Японии в полуфинале турнира на Всемирной летней Универсиаде. Соревнования проходят в итальянском Неаполе.

Матч завершился со счетом 3-1 (21:25, 26:24, 25:19, 25:21). В финале россиянки сыграют против победителей встречи между командами Венгрии и Италии. Второй полуфинал состоится в среду позднее, пишет ТАСС.

В волейбольном турнире Универсиады стартовали 16 команд, они были разделены на четыре группы, по две лучшие команды из каждой группы вышли в четвертьфинал. На Универсиаде-2017 женская сборная России завоевала золото.

Универсиада в Неаполе завершится 14 июля.

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