Италия: россиянку обвиняют в попытке убийства

Пятница, 26 Июнь 2020 Италия

Италия: россиянку обвиняют в попытке убийства

Россиянку, ранившую бармена в Турине ножом, обвиняют в попытке убийства.

Россиянке, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину бара, якобы делавшему ей непристойные намеки в обмен на трудоустройство, предъявлено обвинение в попытке убийства, сообщает РИА Новости.

Как сообщили в посольстве, сотрудники генконсульства незамедлительно связались с местными властями после инцидента. Туринские карабинеры подтвердили дипломатам, что конфликт между россиянкой и итальянцем произошёл на личной почве. В бар она хотела устроиться на работу официанткой.
"В настоящее время указанная гражданка находится под стражей в Турине. Ей предъявлено обвинение в попытке убийства, назначен государственный адвокат, с которым генеральное консульство России в Милане находится в контакте. Дата первичного судебного заседания будет определена в ближайшее время. Продолжаем отслеживать ситуацию для оказания российской гражданке необходимой консульской помощи", - сказали представители посольства.

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