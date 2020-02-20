Италия: рост экономики на 0,6% может оказаться недостижимым

Четверг, 20 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: рост экономики на 0,6% может оказаться недостижимым

Правительство Италии может столкнуться с необходимостью пересмотреть в сторону понижения прогноз роста ВВП на 2020 год.

Об этом заявил в среду, 19 февраля, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Ранее в правительстве полагали, что ВВП вырастет на 0,6%. В 2019 году ВВП Италии в сравнении с 2018 годом не изменился, пишет regnum.ru.

Рост может оказаться затрудненным из-за последствий эпидемии коронавируса, а также из-за растущего напряжения в международной торговле, отметил министр.

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