Италия: рост экономики на 0,6% может оказаться недостижимым

Об этом заявил в среду, 19 февраля, министр экономики и финансов Роберто Гуалтьери.

Ранее в правительстве полагали, что ВВП вырастет на 0,6%. В 2019 году ВВП Италии в сравнении с 2018 годом не изменился, пишет regnum.ru.

Рост может оказаться затрудненным из-за последствий эпидемии коронавируса, а также из-за растущего напряжения в международной торговле, отметил министр.