Италия: рынок недвижимости становится более интернациональным

Город является деловым и экономическим центром страны, а также центром моды и дизайна, потому неудивительно, что улучшает свои позиции в первую очередь.

По словам старшего партнера Knight Frank Эми Редферн-Вудс, некоторые компании смотрят на Милан как на новую гавань после Брексита, а благоприятная налоговая политика страны способствует возвращению покупателей. Потенциальными инвесторами часто являются британцы, американцы или австралийцы, а также экспаты, базирующиеся в Сингапуре или Гонконге, сообщает Mansion Global.

Единственный нюанс – сложный политический климат Италии. Конфликты между партиями, а также финансирование местных органов власти создали неопределенность по всей стране. Это может повлиять на рынок, по словам управляющего партнера Engel & Völkers в Милане Роберто Магальо. А это, по его мнению, часто означает снижение темпов продаж, пишет prian.ru.

Спрос на элитную миланскую недвижимость вырос на 5,6% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом, согласно данным Engel & Völkers. Цены достигли 17 000 евро за квадратный метр в дизайнерском районе Квадрилатеро. В исторических районах Брера, Сан-Бабила и Кастелло-фору Бонапарт стоимость «квадрата» доходила до 15 000 евро.

По словам Магальо, для покупателя недвижимости в Милане ключевым критерием является то, что здание должно быть отремонтировано, в хорошем состоянии и в отличном месте. В 2019 году Engel & Völkers прогнозирует небольшой рост сделок и ожидает, что цены останутся стабильными. Арендная плата в Милане неуклонно растет, что также вызвало интерес инвесторов. Тем более что в последние несколько лет в Милане наблюдается бум краткосрочной аренды.

Кстати, недавно эксперты назвали регионы Италии с самой высокой доходностью недвижимости.

Инфраструктура Милана обновляется. Новая линия метро, которая соединит центр города с аэропортом Линате, предлагающем полеты по всей Европе, находится на стадии реализации и должен завершиться в 2021 году. Город также обслуживается большим аэропортом Мальпенса, который обеспечивает прямые рейсы по всему миру.