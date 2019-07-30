Италия: с 3 по 5 августа проходит праздник сыра Фьордилатте

Горная деревушка Аджерола приглашает всех желающих на необычный гастрономический фестиваль Fiordilatte FiordiFesta. В 36 километрах от Неаполя и в 15 километрах от Амалфи пройдёт праздник, посвященный одному из самых популярных итальянских сыров — Фьордилатте, известность которого не уступает даже моцарелле.

Этот сыр считается одним из самых популярных сыров кухни Италии, и именно в этой местности традиции его использование особенно глубоки, сообщает napoli1.com.

На фестивале можно будет продегустировать фьордилатте и другие знаменитые сыры, производимые в Аджероле: рикотту, проволу, качокавалло, проволоне. Будет работать ярмарка сыров и местных деликатесов, пройдут мастер-классы, концерты, шоу. Напомним, ранее местные сыроделы установили рекорд для Книги Гиннеса, изготовив самый большой в мире круг фьордилатте: его диаметр 68 м, а вес 427 кг.