Италия: с 3 по 5 августа проходит праздник сыра Фьордилатте

Вторник, 30 Июль 2019 Италия Италия

Италия: с 3 по 5 августа проходит праздник сыра Фьордилатте

В горах Латтари, в деревушке Аджероле, провинции Салерно, с 3 по 5 августа 2019 года состоится 39-й гастрономический фестиваль Fiordilatte FiordiFesta.

Горная деревушка Аджерола приглашает всех желающих на необычный гастрономический фестиваль Fiordilatte FiordiFesta. В 36 километрах от Неаполя и в 15 километрах от Амалфи пройдёт праздник, посвященный одному из самых популярных итальянских сыров — Фьордилатте, известность которого не уступает даже моцарелле. 

Этот сыр считается одним из самых популярных сыров кухни Италии, и именно в этой местности традиции его использование особенно глубоки, сообщает napoli1.com.

На фестивале можно будет продегустировать фьордилатте и другие знаменитые сыры, производимые в Аджероле: рикотту, проволу, качокавалло, проволоне. Будет работать ярмарка сыров и местных деликатесов, пройдут мастер-классы, концерты, шоу. Напомним, ранее местные сыроделы установили рекорд для Книги Гиннеса, изготовив самый большой в мире круг фьордилатте: его диаметр 68 м, а вес 427 кг.   

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