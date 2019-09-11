Италия: S7 откроет прямые рейсы из Москвы в Милан 25 декабря

Полеты будут выполняться до семи раз в неделю. Вылет из аэропорта Домодедово в 11:35, прилет в Милан в 13:15 по местному времени. Обратный рейс в 14:15, прибытие в Москву в 19:50.

Рейсы будут осуществляться на самолетах Airbus A320.

Полеты начнутся одновременно со стартом горнолыжного сезона, отмечается в сообщении.

Участники программы лояльности S7 Priority смогут получить за перелет из Москвы в Милан от 710 миль, пишет tourism.interfax.ru.

S7 Airlines выполняет прямые регулярные рейсы в большинство регионов Италии: в Рим, Неаполь, Турин, Катанию, Бари, Геную, Пизу и Кальяри из Москвы, а также в Верону и Ольбию из Москвы и Санкт-Петербурга.

S7 Airlines — крупнейшая частная и вторая по объему перевозок (после "Аэрофлота") авиационная группа в России, принадлежит семье Владислава Филева. "Сибирь" эксплуатирует 61 среднемагистральный Airbus 319/320/321 и 17 региональных Embraer Е-170.