Италия: садовник нашел картину стоимостью 60 миллионов евро

Ценное полотно известного австрийского модерниста пропало из Музея современного искусства Ricci Oddi в Пьяченце более 23 лет назад. Предположительно, картина была похищена. Однако недавно выяснилось, что кража полноценно не состоялась.

Работу австрийского мастера обнаружил садовник во время уборки на территории музея. Он случайно заметил металлическую панель, заросшую плющом. Он отодвинул эту панель и обнаружил за ней ценное полотно. Это оказалась картина «Портрет женщины», пропавшая из музея 23 года назад, пишет sm-news.ru.

Австрийский художник написал полотно в 1917 году. Ориентировочная стоимость работы составляет 60 млн евро. Картину приобрела Итальянская галерея в 1925 году. Там работа хранилась вплоть до 1997 года, пока она не пропала во время подготовки к выставке. Сотрудники галереи предположили, что полотно похитили.

Есть версия, что возможные воры спрятали работу Климта за нишей, чтобы забрать ее после того, как утихнет шумиха после ограбления. На данный момент картина передана полиции. Проводится тщательная проверка на подлинность.