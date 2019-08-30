Италия: Сальвини анонсировал масштабный протестный митинг в Риме

Об этом написал на своей странице в Twitter в четверг, 29 августа, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

По его словам, участники акции выразят таким образом свое недовольство вероятным формированием правительства, актуальный совокупный рейтинг которого не превышает 40%, пишет regnum.ru.

Большинство граждан недовольны тем, что новое правительство Италии «родилось в Париже и Брюсселе», отметил Сальвини, таким образом намекая на то, что вероятное новое правительство Италии по его мнению будет отстаивать интересы евробюрократов, а не граждан страны.

Как сообщалось ранее, формальный глава итальянского государства президент Серджо Маттарелла предоставил Джузеппе Конте мандат на формирование правительства.

Новое большинство в действующем составе парламента страны будет сформировано либералами, управлявшими Италией с 2013 по 2018 годы, и «Движением 5 звёзд», входившим в состав предыдущей коалиции вместе с «Лигой».

Предполагается, что парламент поддержит утверждение этого правительства, две партии контролируют около 50% мест, хотя их актуальный совокупный рейтинг составляет около 40%.