Италия: Сальвини искупался в бассейне, конфискованном у мафии
Вице-премьер Италии уверяет, что испытал «двойное удовольствие».
Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини во вторник, 3 июля, посетил ранее конфискованную у сицилийской мафии виллу в окрестностях Сиены, сообщает Rainews.
На глазах у журналистов и операторов министр искупался в бассейне виллы и заявил, что испытывает «двойное удовольствие». По всей видимости, речь идет об удовольствии от прохлады и удовольствии от победы над мафией.
Rainews особо отмечает, что купальный костюм министра внутренних дел был защитного цвета, пишет regnum.ru.
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