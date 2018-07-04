Италия: Сальвини искупался в бассейне, конфискованном у мафии

Среда, 04 Июль 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия: Сальвини искупался в бассейне, конфискованном у мафии

Вице-премьер Италии уверяет, что испытал «двойное удовольствие».

Вице-премьер Италии, глава МВД Маттео Сальвини во вторник, 3 июля, посетил ранее конфискованную у сицилийской мафии виллу в окрестностях Сиены, сообщает Rainews.

На глазах у журналистов и операторов министр искупался в бассейне виллы и заявил, что испытывает «двойное удовольствие». По всей видимости, речь идет об удовольствии от прохлады и удовольствии от победы над мафией.

Rainews особо отмечает, что купальный костюм министра внутренних дел был защитного цвета, пишет regnum.ru.

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