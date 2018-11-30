Италия: Сальвини намерен приравнять наркоторговцев к убийцам

Пятница, 30 Ноябрь 2018 Италия Италия

Италия: Сальвини намерен приравнять наркоторговцев к убийцам

Наркоторговцы занимаются торговлей смертью, отметил Маттео Сальвини.

В ближайшее время в Сенат Италии будет внесен законопроект, ужесточающий наказание для торговцев наркотиками, заявил журналистам в четверг, 29 ноября, вице-премьер Маттео Сальвини, передает информагентство Ansa.

Наркоторговцев будут наказывать как убийц, поскольку они фактически занимаются торговлей смертью, сказал вице-премьер.

В среду нижняя палата парламента Италии утвердил разработанный Сальвини законопроект о безопасности и миграции. Ранее он был утвержден также правительством и Сенатом и таким образом вступил в силу, пишет regnum.ru.

«Декрет Сальвини» предполагает сокращение расходов государства на прием мигрантов и их пропорциональное увеличение на обеспечение безопасности, в том числе на борьбу с мафией и нелегальной миграцией.

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