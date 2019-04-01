Италия: Сальвини отказался запрещать аборты

Вице-премьер Италии и лидер одной из двух правящих партий страны — «Лиги» Маттео Сальвини заявил журналистам, что его партия не намерена инициировать запрет на аборты, передает regnum.ru.

Эти заявления были сделаны на Всемирном конгрессе семей в Вероне, участники которого выступают с традиционных христианских позиций в отношении недопустимости абортов, необходимости поддержки традиционной семьи, недопустимости признания однополых «браков» союзами, равными в правах с семьями.

Сальвини отметил, что он участвует в этом мероприятии для того, чтобы обсудить меры поддержки семей со стороны государства.