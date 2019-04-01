Италия: Сальвини отказался запрещать аборты

Понедельник, 01 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: Сальвини отказался запрещать аборты

Лидер «Лиги» приехал на Всемирный семейный конгресс.

Вице-премьер Италии и лидер одной из двух правящих партий страны — «Лиги» Маттео Сальвини заявил журналистам, что его партия не намерена инициировать запрет на аборты, передает regnum.ru.

Эти заявления были сделаны на Всемирном конгрессе семей в Вероне, участники которого выступают с традиционных христианских позиций в отношении недопустимости абортов, необходимости поддержки традиционной семьи, недопустимости признания однополых «браков» союзами, равными в правах с семьями.

Сальвини отметил, что он участвует в этом мероприятии для того, чтобы обсудить меры поддержки семей со стороны государства.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья