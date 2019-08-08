Италия: Сальвини попросил депутатов не уезжать в отпуск

Четверг, 08 Август 2019 Италия Италия

Италия: Сальвини попросил депутатов не уезжать в отпуск

Лидер партии «Лига», вице-премьер Италии Маттео Сальвини разослал всем членам своей фракции в парламенте смс-сообщения с просьбой не уезжать в отпуск.

Предполагается, что Сальвини может таким образом готовиться к вероятному распаду действующей коалиции из-за расхождения позиций двух правящих партий по целому ряду вопросов.

В среду парламент Италии поддержал проект строительства участка скоростной железной дороги между Турином и Лионом. «Лига» голосовала за, их партнёры по коалиции из «Движения 5 звёзд» — против, пишет regnum.ru.

До этого поводом для споров между участниками коалиции становились вопросы, связанные с мигрантами, налогами, бюджетом.

По данным социологов, в случае распада коалиции и проведения досрочных выборов победу на них одержат правоцентристские партии, премьер-министром станет Сальвини.

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