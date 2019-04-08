Италия: Сальвини предложил нелегалам плыть прямо в Берлин

Власти Италии не дадут разрешение на высадку нелегальных мигрантов с корабля Sea Eye, заявил в пятницу, 5 апреля, глава МВД Италии, вице-премьер Маттео Сальвини, передает Il Primato Nazionale.

В настоящее время корабль находится в 15 километрах о острова Лампедуза. Ранее власти страны согласились разрешить высадку женщинам и детям, но те отказались покидать корабль, пишет regnum.ru.

«В таком случае — счастливого пути в Берлин», — заявил Сальвини. Корабль Sea Eye принадлежит неправительственной организации из Германии. Власти этой страны требовали от Италии впустить мигрантов, хотя сами никого не впускают в порт Гамбурга, подчеркнул Сальвини.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.