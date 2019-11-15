Италия: Сальвини предложил сократить продолжительность обучения

Пятница, 15 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: Сальвини предложил сократить продолжительность обучения

Продолжительность школьного обучения в Италии должна быть сокращена на три года.

С такой инициативой выступил в четверг, 14 ноября, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Сейчас продолжительность обучения в школах страны составляет 13 лет. Сальвини предлагает отменить вторую ступень обучения, так называемую «среднюю школу». По его мнению, в ней нет необходимости, а детям не стоит так много лет проводить в школе, пишет regnum.ru.

Одновременно с этим лидер «Лиги» предложил пересмотреть систему школьных каникул, отметив, что три месяца — это слишком много.

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