Италия: Сальвини предложил ввести наказание за изнасилование

Четверг, 28 Март 2019 Италия Италия

Италия: Сальвини предложил ввести наказание за изнасилование

Глава МВД Италии считает, что тюремного заключения недостаточно.

Наказанием за изнасилование должно быть не только тюремное заключение, но и химическая кастрация, заявил в среду, 27 марта, глава МВД Италии вице-премьер Маттео Сальвини, передает Adnkronos.

Таким образом он прокомментировал резонансное происшествие, в результате которого в Катании туристка была подвергнута групповому изнасилованию, пишет regnum.ru.

Ранее с инициативой о применении химической кастрации для насильников выступал вице-спикер сената Роберто Кальдероли.

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