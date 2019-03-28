Италия: Сальвини предложил ввести наказание за изнасилование

Наказанием за изнасилование должно быть не только тюремное заключение, но и химическая кастрация, заявил в среду, 27 марта, глава МВД Италии вице-премьер Маттео Сальвини, передает Adnkronos.

Таким образом он прокомментировал резонансное происшествие, в результате которого в Катании туристка была подвергнута групповому изнасилованию, пишет regnum.ru.

Ранее с инициативой о применении химической кастрации для насильников выступал вице-спикер сената Роберто Кальдероли.