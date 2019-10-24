Италия: Сальвини призвал мэра Рима добровольно уйти в отставку

Об этом заявил в среду, 23 октября, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, передает информагентство Askanews.

Сальвини отметил, что не имеет «ничего личного» против Раджи, однако полагает, что та очевидным образом не справляется со своими обязанностями, пишет regnum.ru.

Ключевые проблемы, которые нынешняя администрация города не может решить, — ситуация с вывозом мусора, с транспортом, с предприятиями малого бизнеса, сказал лидер «Лиги».

«Лига» продолжает сбор подписей римлян за отставку мэра, 25 октября в Риме состоится первая в истории всеобщая забастовка профсоюзов, напомнил Сальвини.