Италия: Сальвини заявляет о все еще возможных новых выборах

Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Маттео Сальвини в интервью газете Il Corriere della Sera.

Сальвини, который также является лидером партии «Лига», сказал в интервью, опубликованном в четверг, 18 июля, что гордится позицией, занятой европарламентариями от «Лиги», которые, в отличие от коллег по правительственной коалиции из «Движения 5 звезд», не поддержали кандидатуру немецкого политика. Он усомнился в жизнеспособности популистского правительства Рима, имеющего план усиления региональной автономии, укрепления бюджета следующего года и реформы судебной системы.

«Мы увидели председателя Еврокомиссии, которая явно настроена в пользу левых по таким темам, как экономический рост и контроль над границами. Мы озабочены», — заявил Сальвини на публичном мероприятии в Риме.

Коалиционные партии Италии не смогли прийти к единому мнению в связи с назначением Урсулы фон дер Ляйен из Германии новым президентом Европейской комиссии на следующие пять лет. Для утверждения ее кандидатуры Европарламентом требовалось 374 голоса, поддержали нового председателя 383 депутата, пишет regnum.ru.