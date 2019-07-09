Италия: "Сампдория" хочет арендовать Ригони с правом выкупа

Вторник, 09 Июль 2019 Италия Италия

Италия:

Итальянская "Сампдория" намерена взять в аренду футболиста петербургского "Зенита" Эмилиано Ригони.

Как отмечает источник, генуэзский клуб готов заплатить один миллион евро за аренду 26-летнего футболиста, а затем выкупить его за девять миллионов, пишет РИА Новости.

Ригони перешел в "Зенит" из аргентинского "Индепендьенте" летом 2017 года.

Первую половину прошлого сезона он провел в аренде в "Аталанте", в составе которой принял участие в 12 матчах чемпионата Италии и забил три гола, а зимой вернулся в российский клуб.

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