Италия: "Сампдория" продана за 140 миллионов евро

Четверг, 01 Август 2019 Италия Италия

Италия:

Итальянский футбольный клуб "Сампдория" сменил владельца, об этом сообщил теперь уже бывший хозяин клуба Массимо Ферреро.

"Я продал "Сампдорию" за 140 миллионов евро", – сказал Ферреро, которого цитирует Football Italia со ссылкой на газету Il Secolo XIX.

По данным СМИ, клуб продан консорциуму во главе с бывшим игроком "Сампдории" и сборной Италии Джанлукой Виалли.

Прошлый сезон "Сампдория" завершила на 9-м месте турнирной таблицы серии А, пишет РИА Новости.

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