Италия: "Сампдория" продана за 140 миллионов евро

"Я продал "Сампдорию" за 140 миллионов евро", – сказал Ферреро, которого цитирует Football Italia со ссылкой на газету Il Secolo XIX.

По данным СМИ, клуб продан консорциуму во главе с бывшим игроком "Сампдории" и сборной Италии Джанлукой Виалли.

Прошлый сезон "Сампдория" завершила на 9-м месте турнирной таблицы серии А, пишет РИА Новости.